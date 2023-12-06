Декада инвалидов продолжается в российской столице

Запущены проекты, которые помогают людям с ограничениями по здоровью чувствовать себя комфортно

Алеша радуется хорошей игре. Уже два года он выходит на лед и делает большие успехи. Команды, тренерский состав, сложные комбинации на льду. Болельщики, поддерживающие боевой дух. Со стороны - обычные соревнования. Но это не совсем так. На льду - спортсмены с особенностями развития. В академии "Спартак" проходит турнир по специальному хоккею.

"Участвуют ребята с ментальными особенностями развития, и это возможность показать себя. Показать, на что они способны. Показать, как они друг друга поддерживают", - отметила Ирина Шпитальская, директор центра сопровождаемого проживания "Гурьевский".

Адаптивный хоккей - про социализацию. Это как раз тот самый случай, когда главное - даже не победа, а спортивная семья, которая появилась у ребят. С ними не только родители и тренеры, но и тьюторы. В турнире участвуют пять команд из Москвы, Липецка, Нижнего Новгорода и Подольска.

А это уже Воробьевы горы. Здесь в рамках программы "Спортивный вектор" обучают людей с ампутациями адаптивным видам спорта с применением высокотехнологичных протезов. Перед спуском нужно проверить не только крепления лыж или сноуборда, но и как встал протез. Для занятий спортом он специальный и отличается от повседневного.

"В спортивном модуле нужны немножко другие свойства, другая механика, чтобы человек смог приседать, чтобы эти модули могли держать вес человека. Это ассистивная технология", - объясняет Филипп Шибо, член паралимпийской сборной России по парасноуборду.

Такие модули испробовали все желающие. Впечатления - самые позитивные.

С участниками работают не только тренеры, но и консультанты, которые рассказывают об устройстве модулей. И катание на горных лыжах - не единственный активный досуг, который приготовили московские власти.

"В течение недели все люди, перенесшие ампутацию, на протезах могут себя попробовать на данном склоне. Мы видим, как много различных возможностей есть в Москве. Специально к Международному дню инвалида мы сделали лендинг на сайте, где можно посмотреть все меры поддержки, которые существуют в Москве для людей с инвалидностью", - указал Алексей Володин, заместитель руководителя Департамента труда и соцзащиты Москвы.

В течение этой недели записаться на занятия может каждый желающий с любым уровнем подготовки.

Александра Панина, "ТВ Центр"

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