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На доме, где Грибоедов написал "Горе от ума", открыли мемориальную доску

15:27
  • среда
  • 06 декабря 2023

Там же на балу писатель впервые прочел пьесу публике

Сегодня на доме номер 42 по Мясницкой улице открыли мемориальную доску, посвященную не человеку, а пьесе - "Горе от ума".

Место было выбрано неслучайно. Именно в стенах этого особняка 200 лет назад Александр Грибоедов и придумал свою комедию. И там же на балу писатель впервые прочел "Горе от ума" публике.

Сейчас в здании располагается издательский дом "Аргументы и факты". В честь мероприятия в усадьбе показали раритетные издания произведения и даже станцевали вальс.

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Открытие доски
Открытие доски
Открытие доски
Открытие доски
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