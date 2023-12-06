На доме, где Грибоедов написал "Горе от ума", открыли мемориальную доску

Там же на балу писатель впервые прочел пьесу публике

Сегодня на доме номер 42 по Мясницкой улице открыли мемориальную доску, посвященную не человеку, а пьесе - "Горе от ума".

Место было выбрано неслучайно. Именно в стенах этого особняка 200 лет назад Александр Грибоедов и придумал свою комедию. И там же на балу писатель впервые прочел "Горе от ума" публике.

Сейчас в здании располагается издательский дом "Аргументы и факты". В честь мероприятия в усадьбе показали раритетные издания произведения и даже станцевали вальс.

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