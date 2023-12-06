"Вечерняя Москва" празднует 100-летие

Коллектив издания поздравил Сергей Собянин

Одной из самых любимых газет столицы исполнилось 100 лет - ровно век назад вышел первый номер "Вечерней Москвы"!

Сегодня, поздравляя коллектив популярной газеты, Сергей Собянин отметил, что "изо дня в день яркая, неповторимая и уважаемая "Вечерка" ведет летопись столичной жизни во всем ее многообразии, для многих поколений читателей это источник оперативной и объективной информации".

Редакция не пропустила ни одного выпуска, выходила строго по графику даже во время Великой Отечественной войны. Талантливые писатели и поэты, публицисты и корреспонденты всегда задавали высокий стиль. Начавшаяся со скромного издания, сегодня "Вечерняя Москва" - крупный медиахолдинг.

Канал "ТВ Центр" поздравляет коллег с юбилеем.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"