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"Вечерняя Москва" празднует 100-летие

15:16
  • среда
  • 06 декабря 2023

Коллектив издания поздравил Сергей Собянин

Одной из самых любимых газет столицы исполнилось 100 лет - ровно век назад вышел первый номер "Вечерней Москвы"!

Сегодня, поздравляя коллектив популярной газеты, Сергей Собянин отметил, что "изо дня в день яркая, неповторимая и уважаемая "Вечерка" ведет летопись столичной жизни во всем ее многообразии, для многих поколений читателей это источник оперативной и объективной информации".

Редакция не пропустила ни одного выпуска, выходила строго по графику даже во время Великой Отечественной войны. Талантливые писатели и поэты, публицисты и корреспонденты всегда задавали высокий стиль. Начавшаяся со скромного издания, сегодня "Вечерняя Москва" - крупный медиахолдинг.

Канал "ТВ Центр" поздравляет коллег с юбилеем. 

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