Жители Химок страдают без отопления и горячей воды

Квитанции же собственникам приходиться оплачивать в полном объеме

Горячую воду на Первомайской улице в Химках отключили планово на профилактику... еще летом. Больше в краны она не вернулась. Столбик термометра сначала замирает на отметке 17 градусов. Спустя 5 минут вода теплеет до 26. По нормам СанПиН показатели должны быть от 60 до 75 градусов. Утром и вечером, когда водопровод используют активнее всего, выше четвертого этажа вода вообще может не дойти - напора не хватает. Отопление в домах тоже неисправно: датчики температуры внутри квартир показывают всего плюс 17, а где-то даже 14.

Квитанции собственникам приходиться оплачивать в полном объеме: и за холодную, и за горячую воду. А так как многие были вынуждены установить бойлеры и обогреватели, то счета за электроэнергию выросли в разы. При этом люди неоднократно обращались с просьбами о перерасчете, но безрезультатно. Подвалы постоянно затоплены, иногда даже по колено. Отсюда на первых этажах мокрые обои, плесень и клопы. Проблемы коснулись не только жилых домов, но и одного из детских садов района.

Вокруг домов вырыли траншеи и поставили ограждения. Даже повесили информацию о сроках проведения работ: с начала сентября до начала октября. Но на дворе декабрь.

"На данный момент за нашим домом раскопаны трубы. Лежат, покрытые снегом, работы не ведутся, воды горячей мы не видим, получаем только отписки. Уже третья неделя пошла, трубы раскопаны, рабочих там нет, максимум двух человек я там видел", - говорит местный житель.

Местная энергетическая компания сейчас занимается ремонтом. По крайней мере, так заявляют в администрации Химок. И объясняют - проблемы возникли из-за повреждения в системе циркуляции и неполадок в котельной, хотя в этом году там провели модернизацию, в том числе котлов и аппаратуры. А пока управляющей компании поручено обследовать подвалы и подъезды.

"В ближайшее время мы выйдем туда, и я встречусь с жителями непосредственно на каждом из домов, по которому поступают обращения. Также обследуем подъезды, в случае выявления подъездов, которые пришли в негодность во время запаривания, мы до конца декабря проведем косметический ремонт силами управляющей компании "Жилищник"", - заявил Денис Юрков, заместитель главы администрации Химок по вопросам ЖКХ.

Перерасчет за некачественно оказанные коммунальные услуги жителям также пообещали произвести. Однако точные сроки не назвали.

Полина Блинова, "ТВ Центр"

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