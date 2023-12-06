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Подольский полицейский спас щенков-подкидышей

15:33
  • среда
  • 06 декабря 2023

Он отвез их в местный приют

В Подольске полицейский спас трех щенков, которых бросили на морозе около железнодорожной станции.

В термосумке крохотные живые существа провели несколько часов, прежде чем их жалобный писк услышал патрулировавший район инспектор Олег Соснов.

"Проходил, смотрю: стоит сумка, и она шевелится. Слышу собачий лай, удивился, открываю, смотрю: три щенка лежат. Немного замерзли", - рассказывает он.

Полицейские отогрели щенков, а потом вызвали волонтера-зоозащитника. Он отвез их в местный приют, где такие подкидыши - не единственные. Пока они на карантине. Впрочем, явно успокоились и, похоже, чувствуют себя прекрасно! Тем не менее впереди - осмотр ветеринара и все необходимые медицинские процедуры.

Кстати, для девочки уже нашли хозяев. Братья же настолько очаровательны, что и они в приюте наверняка долго не задержатся.

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