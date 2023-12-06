Российские военные достигают поставленных целей

Спецоперация продолжается, пока противники России отрицают возможность диалога, при этом главное для Москвы — достижение целей спецоперации. Такое заявление сделал в среду, 6 декабря, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Спикер Кремля отметил, что сокращение западной помощи Киеву не связано с возможностью возобновления российско-украинских мирных переговоров. При этом Песков указал на затруднительное положение Украины из-за иссякших потоков оружия и денег с Запада, сообщает ТАСС.

Вы видите, какая непростая ситуация сейчас, связанная с продолжением выделения финансовых средств. Украинцы явно в тяжелом положении, поэтому им нелегко сейчас.

Ранее Дмитрий Песков подчеркивал, что военная спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины будет продолжена для полной ликвидации угрозы нанесения ударов со стороны ВСУ по объектам гражданской инфраструктуры России.

При этом в Москве указывали, что достижение целей спецоперации политико-дипломатическими средствами является предпочтительным, но если Киев не согласится на переговоры, Россия продолжит добиваться своих целей силовыми методами, на поле боя.

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