Санкции не смогли сокрушить экономику России

Рассчитывать на смену антироссийского курса западными державами не приходится, но Россия справится с таким давлением. Такое заявление сделал в среду, 6 декабря, глава российского правительства Михаил Мишустин.

Мишустин отметил, что "наштампованные коллективным Западом санкции не привели к краху нашей экономики, как они того ожидали". Хотя "о наших успехах говорят даже оппоненты", расслабляться рано, цитирует премьера РИА Новости.

Сегодня нам пытаются закрыть доступ к технологиям. И я говорю даже не о каких-то передовых разработках – развитии космоса или водородном двигателе. Речь о простых вещах: средствах связи, лекарствах, возможности получать информацию и элементарных научных исследованиях.

Антироссийские санкции дорого обходятся их авторам. Ранее сообщалось, что Евросоюз с февраля 2022 года потратил на импорт газа 304 миллиарда евро, переплатив за это из-за антироссийских санкций 185 миллиардов евро.

Спикер Кремля Дмитрий Песков отмечал, что Европа теоретически может существовать без России, однако утрачивая свою конкурентоспособность. Как подчеркнул пресс-секретарь российского лидера, Европе на фоне собственных рестрикций приходится несладко.

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