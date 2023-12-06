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В Петербурге загорелась консерватория имени Римского-Корсакова

13:50
  • среда
  • 06 декабря 2023

Из здания эвакуируют людей

Пожар произошел в государственной консерватории имени Римского-Корсакова в Санкт-Петербурге.

Возгорание началось на первом этаже здания, расположенного по адресу: Театральная площадь, 3, сообщили в управлении МЧС по городу. Площадь пожара уточняется. Из консерватории эвакуируют людей.

Консерватория закрылась на реконструкцию в 2014 году. Работы планировалось завершить в 2017 году, однако сроки несколько раз переносились. В октябре сообщалось, что консерватория откроется в 2024 году, передает "Интерфакс".

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Возгорание консерватории имени Римского-Корсакова в Санкт-Петербурге
Возгорание консерватории имени Римского-Корсакова в Санкт-Петербурге
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