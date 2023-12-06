Сын вонзил отцу нож в грудь накануне операции на сердце

Подозреваемого поместили в психиатрическую больницу

Житель Ногинска убил отца ударом ножа в грудь – незадолго до смерти ему должны были прооперировать сердце, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на анонимный источник, знакомый с ситуацией.

По данным телеканала, 75-летний мужчина перестал выходить на связь, поэтому родственники решили позвонить его сыну. Парень взял трубку и сказал: "Папа с ножом в сердце".

Приехавшие в квартиру сотрудники полиции обнаружили тело мужчины с торчащим в области груди ножом. Предварительно, сын расправился с пожилым отцом за несколько часов до приезда правоохранителей. Подозреваемого в совершении убийства поместили в психиатрическую лечебницу.

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