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Сын вонзил отцу нож в грудь накануне операции на сердце

14:17
  • среда
  • 06 декабря 2023

Подозреваемого поместили в психиатрическую больницу

Житель Ногинска убил отца ударом ножа в грудь – незадолго до смерти ему должны были прооперировать сердце, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на анонимный источник, знакомый с ситуацией.

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По данным телеканала, 75-летний мужчина перестал выходить на связь, поэтому родственники решили позвонить его сыну. Парень взял трубку и сказал: "Папа с ножом в сердце".

Приехавшие в квартиру сотрудники полиции обнаружили тело мужчины с торчащим в области груди ножом. Предварительно, сын расправился с пожилым отцом за несколько часов до приезда правоохранителей. Подозреваемого в совершении убийства поместили в психиатрическую лечебницу.

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