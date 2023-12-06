Список IT-специалистов, которым положена отсрочка от призыва, расширят

Этот вопрос уже прорабатывают в правительстве

Минцифры России прорабатывает вопрос о расширении категории IT-специалистов, которые могут претендовать на отсрочку от службы в армии по призыву. Об этом в среду, 6 декабря, рассказал замглавы российского правительства Дмитрий Чернышенко.

В настоящее время на такую отсрочку могут претендовать айтишники с высшим образованием, удовлетворяющие ряду других критериев.

Однако, как отметил Чернышенко, предлагается не учитывать наличие высшего образования для предоставления таким специалистам отсрочки.

При этом не уточняется, когда могут быть приняты соответствующие изменения в законодательство, сообщает "Интерфакс".

Ранее Министерство обороны России предложило изменить требования к состоянию здоровья призывников в том числе с учетом опыта спецоперации. Это коснется граждан с заболеваниями, которые не оказывают существенного влияния на способность нести военную службу.

На Украине тем временем ситуация в мобилизацией зашла в тупик. Секретарь комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Верховной рады Роман Костенко рассказал, что все планы по призыву в армию военнообязанных провалились — эта проблема даже масштабнее, чем нехватка снарядов.

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