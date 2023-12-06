Минздрав опроверг слухи о дефиците вакцины против ветрянки

Российские власти следят за ситуацией с доступностью лекарств и вакцин

Сообщения о дефиците вакцин от ветряной оспы в России не соответствуют действительности. Об этом в среду, 6 декабря, рассказали в российском Министерстве здравоохранения.

Ведомство уточнило, что с начала 2023 года в оборот в стране было введено свыше 200 тысяч доз вакцин от ветрянки. К настоящему времени остаток препаратов составляет около 100 тысяч доз.

Таким образом, никакого дефицита вакцин от ветряной оспы в России нет, цитирует сообщение Минздрава РИА Новости.

Этому предшествовало заявление Росздравнадзора о том, что в России продолжается производство, поставки и ввод в гражданский оборот лекарственных препаратов, назначаемых при ревматоидном артрите. Ведомство подчеркнуло, что в стране нет недостатка таких лекарств — их текущий остаток превышает 80 тысяч упаковок.

Мэр столицы Сергей Собянин сообщал, что за январь – август 2023 года производство лекарств в Москве выросло на 47,6%. В городе насчитывается больше 200 предприятий, выпускающих лекарственные средства и медицинские изделия.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"