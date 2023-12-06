Силовики поймали участников банды, которая с конца 90-х похищала и убивала людей

На их счету более 30 тяжких преступлений

Сотрудники МВД России, ФСБ и СКР задержали лидера и участников банды, которая более 20 лет совершала резонансные преступления.

Преступники действовали на территории Москвы, Московской и Калужской областей, Красноярского края и ряда других субъектов с 1998 года по настоящее время, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Лидеры группировки - бывший военнослужащий ВС России и сотрудник СОБР ЦРУБОП МВД России. Последний погиб в ДТП в 2006 году. Другой лидер долгое время жил на Украине, изредка приезжая в Россию для координации преступлений.

В состав группировки входили действующие и бывшие сотрудники правоохранительных органов, военные и несколько гражданских лиц. Всего около 20 человек.

На счету у банды более 30 тяжких преступлений с 1998 года, среди которых убийство советника министра путей сообщения в 2002 году, покушение на убийство консультанта аппарата Госдумы в 2003 году, похищение и убийство владельца Красногвардейского рынка в Москве и его сожительницы в 2004 году, а также ряд других.

Весной 2023 года сотрудники правоохранительных органов задержали лидера и шесть активных членов банды. 6 декабря по местам проживания задержали еще восемь человек. В отношении всех задержанных возбуждено уголовное дело по статьям об убийстве, разбое, умышленном повреждении имущества, незаконном приобретении и хранении оружия и бандитизме.

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