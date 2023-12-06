Путин рассказал о беспрецедентном уровне отношений России и ОАЭ

Российский лидер встречается с главой арабского государства

Отношения России и ОАЭ вышли на беспрецедентно высокий уровень. Об этом в среду, 6 декабря, рассказал российский лидер Владимир Путин при встрече с главой арабского государства Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном.

Путин напомнил, что ОАЭ — главный торговый партнер России в арабском мире. В 2022 году товарооборот между двумя государствами увеличился более чем на 67%.

Продолжается сотрудничество в туристической и гуманитарной областях. В 2022 году почти 1 миллион туристов из России посетили Арабские Эмираты. В ОАЭ работает русскоязычная школа, а власти арабского государства выделили участок для строительства православного храма, за что Москва очень благодарна, цитирует Путина ТАСС.

Ранее в Кремле рассказали, что отношения лидеров России и ОАЭ Владимира Путина и Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна носят доверительный характер. В предыдущий раз политики встречались в Санкт-Петербурге осенью 2022 года, при этом личные контакты у них происходят "достаточно часто".

При этом Владимир Путин подчеркивал, что Москва ценит усилия ОАЭ в поиске мирного пути разрешения украинского кризиса, а также готовность Абу-Даби продолжать посреднические действия.

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