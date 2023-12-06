Москвичам пообещали снег в новогоднюю ночь

Сугробы в столице не растают до праздничной ночи

Снег точно будет лежать в Москве в новогоднюю ночь, пообещал в среду, 6 декабря, научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Как отметил метеоролог, в настоящее время высота сугробов в столичном регионе превышает 30 сантиметров, примерно такой же она будет оставаться до середины декабря, сообщает РИА Новости.

Говоря о новогодней ночи, можно уверенно говорить, что она будет со снегом. Ничего больше конкретного — это только шаманы.

В столичном регионе действует "оранжевый" уровень погодной опасности из-за аномально низкой температуры воздуха — она на 7-14 градусов ниже климатической нормы. Предупреждение останется в силе до 9 декабря. При этом жителей Москвы и Подмосковья призывают к внимательности и осторожности из-за гололедицы, она стала причиной введения "желтого" уровня погодной опасности.

Ранее заместитель директора Гидрометцентра России Юрий Варакин рассказал, с чем связаны сильные снегопады последних дней и можно ли назвать такую погоду аномальной. Эксперт также дал прогноз на декабрь, сообщив, чего ждать россиянам — сильных морозов или обильных снегопадов.

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