ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Москвичам пообещали снег в новогоднюю ночь

15:28
  • среда
  • 06 декабря 2023

Сугробы в столице не растают до праздничной ночи

Снег точно будет лежать в Москве в новогоднюю ночь, пообещал в среду, 6 декабря, научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Как отметил метеоролог, в настоящее время высота сугробов в столичном регионе превышает 30 сантиметров, примерно такой же она будет оставаться до середины декабря, сообщает РИА Новости.

Говоря о новогодней ночи, можно уверенно говорить, что она будет со снегом. Ничего больше конкретного — это только шаманы.

В столичном регионе действует "оранжевый" уровень погодной опасности из-за аномально низкой температуры воздуха — она на 7-14 градусов ниже климатической нормы. Предупреждение останется в силе до 9 декабря. При этом жителей Москвы и Подмосковья призывают к внимательности и осторожности из-за гололедицы, она стала причиной введения "желтого" уровня погодной опасности.

Ранее заместитель директора Гидрометцентра России Юрий Варакин рассказал, с чем связаны сильные снегопады последних дней и можно ли назвать такую погоду аномальной. Эксперт также дал прогноз на декабрь, сообщив, чего ждать россиянам — сильных морозов или обильных снегопадов.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Новогодняя ночь в центре Москвы
Новогодняя ночь в центре Москвы
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.