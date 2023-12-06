Самолет Путина во время полета в ОАЭ сопровождали Су-35

Кадры истребителей с полным штатным вооружением опубликовало МО

Пять истребителей Су-35С со штатным вооружением на борту сопровождали самолет президента России Владимира Путина во время полета в ОАЭ. Видео опубликовало российское Министерство обороны.

На кадрах видны истребители ВКС с ракетами на внешней подвеске. Показано, как звено Су-35С взлетает с аэродрома, сопровождает самолет российского президента и совершает посадку в международном аэропорту в Абу-Даби.

В Минобороны уточнили, что Су-35С взлетали с оперативного аэродрома в сложных метеоусловиях - при сильном дожде и порывистом ветре. Пилотировали истребители летчики первого класса. Как ранее сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, для авиационного сопровождения президентского борта были получены специальные разрешения от государств, над территорией которых пролегал маршрут.

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