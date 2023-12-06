ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Лондон ввел санкции против конструктора "Ланцетов"

15:40
  • среда
  • 06 декабря 2023

Под новые рестрикции попали 45 физических и юридических лиц

Британские власти в среду, 6 декабря, расширили антироссийский санкционный список на 45 позиций, включив в него оборонные предприятия России и иностранных поставщиков, экспортирующих комплектующие в Россию.

Власти Грузии назвали антироссийские санкции "выстрелом в ногу"
Финляндия запустила онлайн-курс по соблюдению антироссийских санкций

В частности, в черный список Лондона внесен конструктор беспилотника "Ланцет" Александр Захаров и члены его семьи. Также под действие рестрикций угодил главный конструктор авиамоторного научно-технического комплекса "Союз" Мкртич Окроян.

Из зарубежных компаний санкции введены в отношении четырех фирм из ОАЭ, трех из Гонконга и по одной из Турции и Узбекистана, сообщает ТАСС.

Ранее в Форин Офисе пригрозили ограничительными мерами компаниям и людям, которые "поддерживают военную машину Путина" и поставляют в Россию оборудование и комплектующие, пригодные для использования в военных целях.

Глава российского правительства Михаил Мишустин отмечал, что рассчитывать на смену антироссийского курса западными державами не приходится, но Россия справится с таким давлением — "о наших успехах говорят даже оппоненты".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Барражирующий дрон-камикадзе "ZALA Ланцет"
Барражирующий дрон-камикадзе "ZALA Ланцет"
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.