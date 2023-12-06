Лондон ввел санкции против конструктора "Ланцетов"

Под новые рестрикции попали 45 физических и юридических лиц

Британские власти в среду, 6 декабря, расширили антироссийский санкционный список на 45 позиций, включив в него оборонные предприятия России и иностранных поставщиков, экспортирующих комплектующие в Россию.

В частности, в черный список Лондона внесен конструктор беспилотника "Ланцет" Александр Захаров и члены его семьи. Также под действие рестрикций угодил главный конструктор авиамоторного научно-технического комплекса "Союз" Мкртич Окроян.

Из зарубежных компаний санкции введены в отношении четырех фирм из ОАЭ, трех из Гонконга и по одной из Турции и Узбекистана, сообщает ТАСС.

Ранее в Форин Офисе пригрозили ограничительными мерами компаниям и людям, которые "поддерживают военную машину Путина" и поставляют в Россию оборудование и комплектующие, пригодные для использования в военных целях.

Глава российского правительства Михаил Мишустин отмечал, что рассчитывать на смену антироссийского курса западными державами не приходится, но Россия справится с таким давлением — "о наших успехах говорят даже оппоненты".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"