Визит Путина в Объединенные Арабские Эмираты. Главное

Президент России провел встречу с эмиратским коллегой в Абу-Даби

Отношения России и Объединённых Арабских Эмиратов вышли на беспрецедентно высокий уровень. Сегодня об этом заявил Владимир Путин на встрече в Абу-Даби с эмиратским коллегой Мухаммедом бен Заид Аль Нахайяном. Российский президент отметил: Эмираты - главный торговый партнёр Москвы в арабском мире. В прошлом году взаимный товарооборот увеличился почти на 70 процентов.

В Объединённых Арабских Эмиратах Владимира Путина встречают как дорогого гостя. К трапу самолета президента ведёт ковровая дорожка. Вокруг - почётный караул. Солдаты в парадной форме провожают российского лидера до автомобильного кортежа.

Торжественно Владимира Путина приветствуют на всем пути следования по Абу-Даби. Улицы украшены флагами России и Объединённых Арабских Эмиратов. Вдоль дорог выстроена кавалерия – причем, всадники здесь используют не только лошадей, но и верблюдов. Обращает на себя внимание и то, с какой подготовкой принимающая сторона отнеслась к телетрансляции этой встречи - её снимали десятки телекамер, в том числе и с воздуха. Когда президентский кортеж заехал во дворец Каср Аль‑Ватан, семь самолётов раскрасили небо над столицей в цвета российского триколора, сопровождалось всё залпами артиллерийских орудий.

Такая встреча была видна всем жителям Абу-Даби. В соцсети выкладывают видео с российским триколором в небе. Это ещё один ответ всем на западе, кто пытался изолировать нашу страну. Кстати, чтобы исключить провокации, самолёт президента из России в Объединённые Арабские Эмираты сопровождали четыре истребителя Су-35С, на борту они несли штатное вооружение. Все государства, над которыми проходил полёт, дали свои разрешения. С пониманием к подобным мерам отнеслись и в Эмиратах - российские истребители сели в аэропорту Абу-Даби. Во дворце Каср Аль-Ватан Владимира Путина встречал президент Мухаммед бен Заид Аль Нахайян. Лидеры беседовали во время рукопожатия, а затем прошли в залы государственной резиденции, где зазвучал гимн России.

В Абу-Даби Владимир Путин прилетел с большой делегацией, представляющей российские правительство и деловые круги. Их также приветствовал президент Объединённых Арабских Эмиратов. Одна из ключевых тем переговоров - двустороннее сотрудничество. Взаимный товарооборот последние два года обновляет исторические максимумы.

"Прежде всего, хочу поблагодарить за приглашение, за такой красочный и дружеский приём. Сегодня наши отношения благодаря вашей позиции вышли на беспрецедентно высокий уровень. И мы с вами в постоянном контакте, и наши коллеги постоянно работают друг с другом. Объединённые Арабские Эмираты – главный торговый партнёр России в арабском мире. В прошлом году товарооборот увеличился на 67,7 процента, в этом году, я думаю, будет даже больше", - отметил Путин.

Объединенные Арабские Эмираты не только отказались вводить против России санкции, навязанные западным миром, а, напротив, стали удобной логистической площадкой для российского бизнеса. В июне Мухаммед Бен Заид Аль Нахайян приезжал на международный экономический форум в Санкт-Петербург. Сфера сотрудничества двух стран давно не ограничена одними лишь газо- и нефтедобычей, хотя инвестиции Эмиратов в эти сферы в России выросли на 103 процента. Среди перспективных направлений работы — сельское хозяйство, атомная энергетика, промышленность и даже космос.

"Приветствую вас, мой дорогой друг Владимир Путин, в Объединённых Арабских Эмиратах. Счастлив видеть вас снова. Я буду счастлив продолжить нашу совместную работу в целях укрепления двустороннего сотрудничества в различных областях. Конечно, особый приоритет мы отдаём развитию энергетики, инфраструктуры, передовых технологий", - сказал Мухаммед бен Заид Аль Нахайян.

Стороны развивают совместное автомобилестроение, в Эмиратах в ноябре этого года запущено производство российских "Аурусов", их покупают и политики, и частные лица. Кстати, Путин проехал по столице на "Аурусе" с местными номерами. Среди прочего - две страны обсуждают сокращение объемов добычи нефти, чтобы сохранить цены на высоком уровне. Не обходится и без политики - в центре внимания региональные конфликты.

Президента Объединённых Арабских Эмиратов ждут с визитом в Россию. В октябре следующего года в Казани пройдет саммит БРИКС. Организация значительно расширяет границы, с 2024-го в неё войдет ещё шесть "не западных" стран-участников. По доле мирового ВВП БРИКС уже обогнал "большую семерку" во главе с США, а следом за экономическим весом приходит и политический.

Пётр Вершинин, "ТВ Центр"

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