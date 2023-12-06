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Госдума расширила полномочия президента против недружественных стран

15:56
  • среда
  • 06 декабря 2023

Он может вводить временное управление активами лиц из таких стран

Государственная дума в среду, 6 декабря, приняла поправки в закон "О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия США и иных иностранных государств". Они расширяют полномочия президента России по принятию мер в связи с недружественными действиями иностранных государств.
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Глава государства наделяется правом вводить временное управление в отношении находящегося на территории России движимого и недвижимого имущества, ценных бумаг, долей в уставных капиталах российских компаний и имущественных прав, принадлежащих лицам недружественных иностранных государств, сообщает РИА Новости.

Ранее председатель российского правительства Михаил Мишустин отмечал, что рассчитывать на смену антироссийского курса западными державами не приходится, но Россия справится с таким давлением — "о наших успехах говорят даже оппоненты".

При этом министр финансов России Антон Силуанов подчеркивал, что, несмотря на недружественные действия Запада, пока случаи введения в России временного управления иностранными компаниями носят исключительный характер.

Спикер Кремля Дмитрий Песков предупреждал, что в любом случае Россия будет защищать по мере возможности свои интересы — это ни у кого не должно вызывать сомнений. Он указал на то, что посягательства на российскую собственность за рубежом недопустимы. В ответ на подобные шаги в отношении зарубежных активов в России будут формировать компенсационный фонд за экспроприацию имущества российских граждан и компаний в других странах.

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