Кукла Барби уступила Урсуле фон дер Ляйен звание самой влиятельной женщины мира

В список Forbes традиционно внесли телеведущую Опру Уинфри

Журнал Forbes назвал самой влиятельной женщиной мира 2023 года главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен. Вторую строку в списке, опубликованном на сайте издания, заняла глава ЕЦБ Кристин Лагард.

"Бронза", по версии Forbes, у вице-президента США Камалы Харрис, на четвертом и пятом местах - премьер-министр Италии Джорджа Мелони и американская певица Тейлор Свифт. Замыкает список из 100 позиций кукла Барби.

Где-то посередине рейтинга, на местах с 27-го по 36-е - глава минфина США Джанет Йеллен, американская телеведущая Опра Уинфри и певица Бейонсе. Издание отмечает, что при составлении рейтинга учитывались такие параметры, как богатство, медийность и воздействие на общественное мнение.

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