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ВС России уничтожили до 300 боевиков ВСУ на донецком направлении

16:17
  • среда
  • 06 декабря 2023

Также поражена живая сила противника в районе Серебрянского лесничества

Подразделения группировки ВС России "Центр" отразили атаку 5-й бригады нацгвардии ВСУ на Краснолиманском направлении. Авиация нанесла удары по украинской живой силе и технике в районе Серебрянского лесничества, потери противника составили до 290 военнослужащих, сообщили в Минобороны.

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Также, по данным военного ведомства, во время боев уничтожены две боевые бронированные машины, самоходная артиллерийская установка М109 "Paladin" производства США и две самоходные артиллерийские установки "Dana" чешского производства.

Подразделения "Южной" группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили две атаки штурмовых групп ВСУ на Донецком направлении. Поражена живая сила и техника ВСУ в районах Клещеевки, Майорска, Андреевки и Марьинки. Потери противника составили до 300 военнослужащих.

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