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Появились подробности теракта в центре Луганска

17:29
  • среда
  • 06 декабря 2023

На Попова уже покушались осенью 2022 года

Олег Попов получил ранение в результате теракта в центре Луганска, сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов. По его данным, автомобиль депутата Народного совета ЛНР взорвали возле стадиона "Авангард".

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Ранее источник агентства РИА Новости сообщил, что в результате взрыва и пожара в автомобиле депутата Попов погиб. Пожар был оперативно потушен. На месте происшествия работают оперативные службы.

На Олега Попова уже совершали покушение в сентябре 2022 года. По данным российских спецслужб, заказчиками покушения оказались сотрудники Службы безопасности Украины. Российские силовики начали оперативную игру, объявив депутата погибшим. В результате были пресечены покушения на представителей власти Донбасса. Попов вернулся к исполнению обязанностей в феврале 2023 года, передает ТАСС.

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Взорванный автомобиль возле стадиона "Авангард" в Луганске
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