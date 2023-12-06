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Time назвал человеком года американскую певицу Тейлор Свифт

17:53
  • среда
  • 06 декабря 2023

Ее поставили в один ряд с Пресли, Джексоном, Мадонной и Диланом

Человеком года по версии американского журнала Time названа популярная певица Тейлор Свифт. Издание утверждает, что достижения Свифт даже неуместно перечислять. Авторы Time ставят артистку в один ряд с такими звездами, как Элвис Пресли, Майкл Джексон и Мадонна.

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Издание считает, что в 2023 году певица стала главным персонажем в мире, доведя свое мастерство до совершенства. Также подчеркивается, что Свифт построила бизнес-империю –стоящую, по некоторым оценкам, больше одного миллиарда долларов.

Time в 2023-м номинировал на звание "Человек года" также президента России Владимира Путина. В шорт-листе были глава КНР Си Цзиньпин, британский король Карл III и руководитель компании OpenAI Сэм Альтман.

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