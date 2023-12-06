ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Тело экс-депутата Рады Кивы обнаружено в Одинцове

18:18
  • среда
  • 06 декабря 2023

Официальных подтверждений информации пока нет

Тело бывшего депутата Верховной рады Украины Ильи Кивы обнаружено в подмосковном Одинцове. Об этом сообщили источники телеканала РЕН ТВ, а также Telegram-канал "Экстренный вызов 112".

В Крыму нашли тело украинского десантника
Спасатели нашли тело младшего брата основателя группы Cream Soda

Илья Кива стал фигурантом уголовного дела на Украине. 13 ноября Суд во Львове заочно приговорил его к 14 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Дело рассматривалось в его отсутствие – предполагалось, что экс-нардеп находился в России.

Прежде, чем уйти в политику, Кива занимал должности на госслужбе и в полиции. Позже возглавил Социалистическую партию Украины. Занимал пост советника главы МВД Украины Арсена Авакова. В апреле прошлого года против Кивы ввели санкции Британия, Канада и Австралия. Тогда же он обратился к Владимиру Путину с просьбой о политическом убежище и российском гражданстве.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Илья Кива
Илья Кива
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.