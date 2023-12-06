Тело экс-депутата Рады Кивы обнаружено в Одинцове

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Тело бывшего депутата Верховной рады Украины Ильи Кивы обнаружено в подмосковном Одинцове. Об этом сообщили источники телеканала РЕН ТВ, а также Telegram-канал "Экстренный вызов 112".

Илья Кива стал фигурантом уголовного дела на Украине. 13 ноября Суд во Львове заочно приговорил его к 14 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Дело рассматривалось в его отсутствие – предполагалось, что экс-нардеп находился в России.

Прежде, чем уйти в политику, Кива занимал должности на госслужбе и в полиции. Позже возглавил Социалистическую партию Украины. Занимал пост советника главы МВД Украины Арсена Авакова. В апреле прошлого года против Кивы ввели санкции Британия, Канада и Австралия. Тогда же он обратился к Владимиру Путину с просьбой о политическом убежище и российском гражданстве.

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