Мишустин посетил выставку "Россия" на ВДНХ

Премьер провёл лекцию в рамках проекта "Знание"

В среду масштабную выставку "Россия" на ВДНХ посетил глава кабмина Михаил Мишустин. Там премьер пообщался со школьниками, студентами и провёл лекцию в рамках проекта "Знание". Речь шла о международной проблематике и многополярном миропорядке, инновациях и цифровых технологиях. Глава правительства рассказал, как отечественной экономике удалось выстоять и дать отпор беспрецедентным санкциям. И какие сейчас приоритетные направлениях развития нашей страны.

Проекты, представленные здесь, помогут в самореализации детям и молодежи. Этим мальчишкам и девчонкам по 16-17 лет, но многие из них уже выбрали свой путь в науке и творчестве, например, в кино.

Школы креативной индустрии, их более полусотни в стране – и это один из федеральных проектов, которые помогает молодежи раскрыться. Михаил Мишустин, выступая уже в роли лектора на площадке Российского общества "Знание", пытался донести до школьников и студентов, что все, что создают они сегодня, это их будущее. Мир стремительно меняется – на смену однополярной системе приходит новый, более справедливый, многополярный миропорядок. И это касается не только передовых разработок, но и обыденных вещей – лекарств, связи и информации.

"Наштампованные "коллективным" Западом санкции не привели к краху нашей экономики. Как они того ожидали. Конечно, ощутимые трудности были. Прежде всего, во втором квартале двадцать второго года. Но с тех пор идет уверенное восстановление. Во многих отраслях уровень начала прошлого года уже превышен", - заявил Мишустин.

Российская экономика достойно реагирует на все сложности, подчеркнул Мишустин. И это во многом заслуга наших людей, которые всегда стремились стать первыми в науке, искусстве, технологиях, создавая хорошую базу для будущих поколений.

Но в основе всех решений государства стоят интересы людей, их возможность самореализации. По словам председателя правительства, сейчас большой спрос на технические специальности. На базе ведущих вузов при участии крупных промышленных компаний создано 30 передовых инженерных школ. В планах – ещё 10. Для тех, кто планирует собственное дело, работает "Платформа университетского технологического предпринимательства". Свыше 90 тысяч студентов уже запустили свои стартапы.

Елена Макарова, "ТВ Центр"

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