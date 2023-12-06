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Депутат МГД: Соцподдержка семей и детей участников СВО позволяет повысить качество их жизни

18:33
  • среда
  • 06 декабря 2023

Подход к трудностям должен быть индивидуальным

Соцподдержка семей и детей участников СВО позволяет повысить качество их жизни. Об этом рассказал депутат Московской городской думы Александр Козлов.
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"Сейчас в числе тех решений, которые предлагают семье, есть и льготы на оплату ЖКХ и капремонта, и приоритетное предоставление мест в детских садах, школах, и бесплатные занятия в секциях и кружках, на продленке", - отметил парламентарий в интервью "КП".

Александр Козлов также указал на кадровую поддержку для жен участников СВО и возможность организовать уход за престарелыми родителями.

"При этом необходимо учитывать, что участие, внимание и забота важны не меньше, чем финансовые вливания и образовательные, социальны услуги", - добавил депутат. Он отметил, что подход к трудностям должен быть индивидуальным.

В конце ноября премьер Михаил Мишустин подписал постановление об утверждении правил страховых выплат для граждан, находящихся в добровольческих формированиях российской армии с 24 февраля 2022 года.

23 ноября рабочая группа по СВО направила доклад президенту России Владимиру Путину с предложениями по мерам поддержки бойцов.

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