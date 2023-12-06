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Появились подробности задержания банды киллеров

22:30
  • среда
  • 06 декабря 2023

Возбуждены уголовные дела

Бойцы спецподразделения заходят в одну из квартир, где предположительно находятся подозреваемые. Картина привычная - оружие, крупные суммы денег.

В банду, которая действовала в Москве, Московской и Калужской областях, Красноярском крае и ряде других регионов на протяжении почти 25 лет, входили бывшие и действующие сотрудники правоохранительных ведомств, вооруженных сил, а также гражданские лица.

162 статья Уголовного кодекса России - это разбой. По данным следствия, на счету участников банды множество тяжких и особо тяжких заказных преступлений. Всего более 30 эпизодов - разбойные нападения, похищения людей и убийства - в частности, советника министра путей сообщения, похищение и убийство владельца и бухгалтера коммерческой компании в 2002 году. Покушение на убийство консультанта аппарата Госдумы в 2003-м, похищение и убийство владельца Красногвардейского рынка Москвы в 2004-м, а также ряда криминальных авторитетов. Предполагаемого лидера и нескольких участников группировки задержали еще весной этого года.

"В марте-апреле 2023 года в результате спланированной операции сотрудники Министерства внутренних дел России и других правоохранительных ведомств задержали лидера и шесть активных участников банды. В ходе обысков у них были изъяты несколько единиц огнестрельного оружия с приспособлениями для бесшумной стрельбы и иные средства совершения преступлений, а также похищенное имущество", - сообщила Ирина Волк, официальный представитель МВД России.

В течение нескольких месяцев следствие устанавливало других участников банды и их связи. Сегодня обыски и задержания прошли сразу по нескольким адресам и везде, а также в личных автомобилях были найдены оружие и большие суммы денег в рублях и иностранной валюте.

В отношении лидера преступной группировки и ее членов возбуждены уголовные дела по статьям "Убийство, "Бандитизм", "Разбой".

Алексей Платонов, "ТВ Центр"

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Задержание участника банды
Задержание участника банды
Задержание участника банды
Задержание участника банды
Изъятые деньги
Изъятые деньги
Изъятые деньги
Изъятые деньги
Задержание участника банды
Задержание участника банды
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