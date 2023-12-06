Риск высокий: США оценили возможность поражения Украины

Киеву не устоять без помощи Вашингтона

Риск поражения Украины в конфликте с Россией высок – при условии отсутствия дополнительной помощи с американской стороны. Отсутствие решения о поддержке Киева со стороны конгресса прокомментировал координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби.

Джо Байден ранее запросил 106 миллиардов долларов для помощи Израилю и Украине. Однако поддержки в конгрессе не получил: палата представителей, в которой большинство принадлежит республиканцам, проголосовала за выделение помощи только Израилю, сенат же, который контролируют демократы, заблокировал эту инициативу.

Запрос Байдена должен быть утвержден обеими палатами конгресса, после чего его подпишет президент США. Пока решение затягивается, выделенные ранее для помощи Киеву средства заканчиваются, а отправляемые Украине пакеты вооружений уменьшаются, передает РИА Новости.

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