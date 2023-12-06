Президент России прибыл в Эр-Рияд

Запланированы переговоры с наследным принцем Мухаммедом Бен Сальманом Аль Саудом

Владимир Путин прибыл в Эр-Рияд. В столице Саудовской Аравии президент России встретится с наследным принцем, председателем Совета министров Мухаммедом Бен Сальманом Аль Саудом.

Российский лидер прибыл в королевство из Объединенных Арабских Эмиратов. В Абу-Даби Путин провел переговоры с президентом ОАЭ Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном. Президенты обсудили сотрудничество двух стран, обменялись мнениями по ситуации на Ближнем Востоке.

Российский лидер подчеркнул, что отношения России с Объединенными Арабскими Эмиратами вышли на беспрецедентно высокий уровень, это главный торговый партнер Москвы в арабском мире. Путин также напомнил, что в ОАЭ открыта русская школа и предоставлен участок для строительства православного храма, передает "Интерфакс".

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