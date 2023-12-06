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Следком назвал причину гибели экс-депутата Рады Кивы

20:02
  • среда
  • 06 декабря 2023

Возбуждено уголовное дело

Экс-депутат Верховной рады Украины Илья Кива скончался от огнестрельного ранения. Об этом сообщили в Главном следственном управлении СК Подмосковья. Тело бывшего депутата обнаружили в одном из отелей в Одинцовском районе.

Тело экс-депутата Рады Кивы обнаружено в Одинцове
Депутат Народного совета ЛНР погиб при взрыве в Луганске

Весной прошлого года Киву лишили мандата в Верховной раде. Он поддерживал специальную военную операцию России и критиковал украинское руководство. А в ноябре суд во Львове заочно приговорил его к 14 годам тюрьмы, признав виновным в госизмене, передает ТАСС

Тем временем агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что ответственность за убийство бывшего депутата Рады несет Служба безопасности Украины. Украинские СМИ, в свою очередь, уточняют, что Кива был убит из стрелкового оружия, это была операция по "устранению топового предателя".

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