Следком назвал причину гибели экс-депутата Рады Кивы

Возбуждено уголовное дело

Экс-депутат Верховной рады Украины Илья Кива скончался от огнестрельного ранения. Об этом сообщили в Главном следственном управлении СК Подмосковья. Тело бывшего депутата обнаружили в одном из отелей в Одинцовском районе.

Весной прошлого года Киву лишили мандата в Верховной раде. Он поддерживал специальную военную операцию России и критиковал украинское руководство. А в ноябре суд во Львове заочно приговорил его к 14 годам тюрьмы, признав виновным в госизмене, передает ТАСС

Тем временем агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что ответственность за убийство бывшего депутата Рады несет Служба безопасности Украины. Украинские СМИ, в свою очередь, уточняют, что Кива был убит из стрелкового оружия, это была операция по "устранению топового предателя".

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