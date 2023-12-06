Убийцу Кивы разыскивают на территории Центрального федерального округа

Экс-депутат Рады знал, что за ним охотятся

Активные розыскные мероприятия идут не только в Московской области, но на территории всего Центрального федерального округа. Сотрудники силовых структур ищут предполагаемого убийцу бывшего депутата Верховной рады Ильи Кивы, сообщили в правоохранительных органах агентству ТАСС.

Тело экс-депутата обнаружили 6 декабря в одном из отелей в Одинцовском районе. В СК заявили, что причиной смерти политика стало огнестрельное ранение.

Кива знал, что за ним идет охота. Как сообщил экс-депутат украинской Рады Олег Царев, именно по этой причине он переехал из Москвы в Одинцовский район – но не уберегся. Царев уверен, что за убийством Кивы стоят украинские спецслужбы, передает IZ.RU.

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