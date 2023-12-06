ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Погодная аномалия накрыла больше половины территории России

21:23
  • среда
  • 06 декабря 2023

Страну скуют запредельные морозы

Опасная погода продержится на большей части российской территории до конца текущей недели. Морозное отклонение от нормы в некоторых регионах превысит 20 градусов, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Москву атакуют аномальные морозы
Москвичей предупредили о первых крепких морозах

Метеоролог предупредил, что более чем 60% территории страны накрыла погодная аномалия: вплоть до воскресенья температура будет на восемь и более градусов ниже климатической нормы. Вильфанд при этом подчеркнул, что отклонение от нормы на семь градусов — это уже опасная погода.

Ситуация, по словам синоптика, складывается необычная. В Центральном округе отклонение температуры от нормы составит 16-18 градусов. В результате в Костромской и Тверской областях ударят морозы в минус 29 градусов. В Архангельске и Республике Коми столбики термометров опустятся до минус 37 градусов, на севере Поволжья - до минус 36 градусов, на 23 градуса ниже нормы. На Урале похолодает до минус 47 градусов, в Сибири — до минус 46, в Якутии - до минус 56 градусов.

Как пояснил Вильфанд, все дело в гигантском антициклоне. Центр его расположен над Уралом и Волгой, гребень же протягивается от западных границ России до Лены.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Зима
Зима
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.