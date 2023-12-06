Погодная аномалия накрыла больше половины территории России

Страну скуют запредельные морозы

Опасная погода продержится на большей части российской территории до конца текущей недели. Морозное отклонение от нормы в некоторых регионах превысит 20 градусов, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Метеоролог предупредил, что более чем 60% территории страны накрыла погодная аномалия: вплоть до воскресенья температура будет на восемь и более градусов ниже климатической нормы. Вильфанд при этом подчеркнул, что отклонение от нормы на семь градусов — это уже опасная погода.

Ситуация, по словам синоптика, складывается необычная. В Центральном округе отклонение температуры от нормы составит 16-18 градусов. В результате в Костромской и Тверской областях ударят морозы в минус 29 градусов. В Архангельске и Республике Коми столбики термометров опустятся до минус 37 градусов, на севере Поволжья - до минус 36 градусов, на 23 градуса ниже нормы. На Урале похолодает до минус 47 градусов, в Сибири — до минус 46, в Якутии - до минус 56 градусов.

Как пояснил Вильфанд, все дело в гигантском антициклоне. Центр его расположен над Уралом и Волгой, гребень же протягивается от западных границ России до Лены.

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