Вашингтон наскреб денег на очередной пакет помощи Киеву

Набралось вооружений на 175 миллионов долларов

Очередной пакет вооружений на сумму до 175 миллионов долларов выделили Украине Соединенные Штаты. Этот пакет собран из ограниченных ресурсов, которые остались у Вашингтона для помощи Киеву, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

Как указано в распространенном пресс-службой госдепартамента заявлении, в очередной транш вошли реактивные системы залпового огня HIMARS и противорадиолокационные ракеты AGM-88 HARM. Также Вашингтон наскреб на бронебойные снаряды, боеприпасы для стрелкового оружия, оборудование для защиты критической инфраструктуры и запчасти, передает ТАСС.

Конгресс США никак не примет решение о продолжении военной помощи Украине. Президент Джо Байден в специальном обращении призвал сенаторов срочно утвердить запрос о средствах для Киева. Он утверждает, что это вопрос национальной безопасности США.

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