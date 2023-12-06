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Вашингтон наскреб денег на очередной пакет помощи Киеву

21:45
  • среда
  • 06 декабря 2023

Набралось вооружений на 175 миллионов долларов

Очередной пакет вооружений на сумму до 175 миллионов долларов выделили Украине Соединенные Штаты. Этот пакет собран из ограниченных ресурсов, которые остались у Вашингтона для помощи Киеву, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

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Как указано в распространенном пресс-службой госдепартамента заявлении, в очередной транш вошли реактивные системы залпового огня HIMARS и противорадиолокационные ракеты AGM-88 HARM. Также Вашингтон наскреб на бронебойные снаряды, боеприпасы для стрелкового оружия, оборудование для защиты критической инфраструктуры и запчасти, передает ТАСС.

Конгресс США никак не примет решение о продолжении военной помощи Украине. Президент Джо Байден в специальном обращении призвал сенаторов срочно утвердить запрос о средствах для Киева. Он утверждает, что это вопрос национальной безопасности США.

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