Востоковед Супонина выделила главный посыл поездки Путина на Аравийский полуостров

Саудовская Аравия, Эмираты, Иран - все эти страны вступят в БРИКС

Торжественный прием, оказанный Владимиру Путину в ОАЭ и Саудовской Аравии, это лишь дань традиции или демонстрация тесных связей между нашими странами? Насколько успешно мы взаимодействуем в решении международных проблем? Какие направления экономического сотрудничества наиболее перспективны?

На эти и другие вопросы в программе "События. 25-й час" с Алексеем Фроловым ответила политолог-востоковед Елена Супонина.

"Саудовская Аравия, Эмираты, Иран - все эти страны, несомненно, вступают в БРИКС. Также все эти страны - члены ОПЕК. И члены ОПЕК+, куда входит и Россия. Недавно они приняли решение о сокращении добычи, таким образом, все эти страны вместе работают на поддержание цен на нефть на приемлемом уровне. Что касается состава делегации Владимира Путина, то можно говорить о том, что шло обсуждение торгового обмена в национальных валютах, Национального банка развития в рамках БРИКС, проектов в атомной области, освоения космоса, ВПК, сельского хозяйства. Главный же посыл - никому не нужна большая война на Ближнем Востоке", - отметила эксперт.

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