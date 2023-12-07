"2024 - конец пути": на Западе подводят итоги года и дают прогнозы на следующий

По эту и ту сторону океана

О том, что мир не будет прежним, нам напоминают каждый год. И каждый год дают прогноз на следующий. Авторитетные и не очень издания выбирают главных героев года. Составляют рейтинги, напоминают о том, что с нами происходило. Картинка сейчас меняется так быстро, столько фейков выстреливает каждый день, что массовой аудитории трудно запомнить, что было неделю назад - а уже подкатывает новый вал мучительно актуальных новостей.

Британская Times следует принципу: не усложняй, чтобы тебя поняли. Картинки лучше слов. Вот мультик по итогам года - чехарда премьер-министров в Британии и взлет Риши Сунака. Анимационный герой вполне симпатичный. В жизни все по-другому. Вот британский премьер работает молотком в ювелирной мастерской в Йоркшире, но пользуется отчего-то боковой стороной инструмента. Лейбористы выложили ролик в сеть с комментарием: чего ждать от человека, который и молотком-то пользоваться не умеет?

Карл III спешит на царство. На королевство, точнее, получая венцом по голове. После Елизаветы II он явно выглядит актером второго, если не третьего плана. В реальности подданные принимают его эмоционально. Правда, без восторга. В городе Йорке монарха забросали яйцами. Даже в Британии трещат по швам традиции.

Что там по другую сторону океана? А там совсем весело. Оплот демократии и центр мирового капитализма, по версии Times, занят исключительно охотой на главного капиталиста Америки. Который снова хочет прорваться в Белый дом.

Куда мир катится, нам каждый год рассказывают аналитики-эксцентрики из датского Saxo Bank. Их прогноз назван коротко: "2024 - конец пути". Это в каком смысле? А вот в таком: "зеленая" политика приведет к тому, что нефть будет стоить 150 долларов за баррель, зря России трудности с поставками создавали. Иностранные инвесторы побегут из США, на выборах победит не дряхлый Байден и не буйный Трамп, а Роберт Кеннеди-младший. Из-за его антимонопольной политики рухнут акции крупных американских корпораций. Всё это будет означать конец капитализма в США. Что придет ему на смену, ясновидящие из "Саксо-банка" не рассказывают.

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