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ВС России отбили пять атак националистов на купянском направлении

09:05
  • четверг
  • 07 декабря 2023

Потери радикалов составили около роты

Российские войска сорвали ротацию украинских подразделений и подвоз боеприпасов под Старомайорским на южнодонецком направлении, сообщили в Минобороны.

На купянском участке группировка войск "Запад" отразила пять атак националистов в районе озера Лиман. Потери радикалов составили около роты, трое вражеских пехотинцев взяты в плен.

С воздуха активную помощь нашим наземным частям оказывает авиация. Истребители-бомбардировщики Су-34 нанесли удар по живой силе противника. Координаты дислокации киевских боевиков на линии соприкосновения передала разведка. Экипажи сбросили на врага боеприпасы с универсальным модулем планирования и коррекции, что позволило поразить все объекты, не входя в зону действия украинских ПВО.

А на херсонском направлении десантники группировки войск "Днепр" уничтожили две РЛС и мобильную станцию связи националистов. Вражеские объекты обнаружили с помощью разведывательных беспилотников. Все цели накрыли барражирующие боеприпасы "Ланцет". Операторы дронов показали высокий профессионализм - техника противника выведена из строя прямым попаданием.

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