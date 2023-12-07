ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Бойцы группировки "Центр" получили награды на передовой

08:52
  • четверг
  • 07 декабря 2023

Они достойно выполняют задачи по защите мирного населения Донбасса

Очередными государственными и ведомственными наградами отмечены бойцы группировки войск "Центр".

Они проявили мужество и героизм во время отражения атак ВСУ на краснолиманском направлении. Прямо на передовой артиллеристам мотострелкового подразделения вручены медали "За отвагу", Суворова, Жукова, а также "За боевые отличия" и "За воинскую доблесть" II степени.

Бойцы достойно выполняют задачи по защите мирного населения Донбасса.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Новости по теме
Награждение
Награждение
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.