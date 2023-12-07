Бойцы группировки "Центр" получили награды на передовой

Они достойно выполняют задачи по защите мирного населения Донбасса

Очередными государственными и ведомственными наградами отмечены бойцы группировки войск "Центр".

Они проявили мужество и героизм во время отражения атак ВСУ на краснолиманском направлении. Прямо на передовой артиллеристам мотострелкового подразделения вручены медали "За отвагу", Суворова, Жукова, а также "За боевые отличия" и "За воинскую доблесть" II степени.

Бойцы достойно выполняют задачи по защите мирного населения Донбасса.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"