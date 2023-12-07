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Армия Израиля штурмует город Тулькарм

08:55
  • четверг
  • 07 декабря 2023

Блокирован расположенный рядом лагерь беженцев

Армия Израиля продолжает боевые действия на палестинских территориях. Сейчас военные штурмуют город Тулькарм на Западном берегу реки Иордан.

К нему стянута бронетехника, блокирован расположенный рядом лагерь беженцев. Ожесточенные бои идут в районе городской больницы.

На юге анклава интенсивным обстрелам подвергается Хан-Юнис. Там находятся сотни тысяч мирных жителей, эвакуированных из города Газа.

В центральной части региона жертвами авиаудара ЦАХАЛ по лагерю беженцев стали 17 человек, в том числе, дети. Представитель Армии Израиля признал в интервью немецким журналистам, что на каждого убитого члена ХАМАС в Палестине приходятся двое погибших гражданских лиц.

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