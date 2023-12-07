Ту-204 загорелся при взлете в аэропорту Улан-Удэ

Момент сброса топлива с пылающего лайнера попал на видео
Во время взлета в аэропорту "Байкал" столицы Бурятии у грузового самолета загорелся левый двигатель. Ту-204 совершал рейс в Китай.
Момент сброса топлива с пылающего лайнера попал на видео. Таким образом экипажу удалось свести до минимума риск серьезной аварии при посадке машины.
Как сообщили власти республики, Ту-204 вернулся в воздушную гавань. Возгорание быстро ликвидировали. Никто из пяти членов экипажа, находившихся на борту, не пострадал.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"