Ту-204 загорелся при взлете в аэропорту Улан-Удэ

Момент сброса топлива с пылающего лайнера попал на видео

Во время взлета в аэропорту "Байкал" столицы Бурятии у грузового самолета загорелся левый двигатель. Ту-204 совершал рейс в Китай.

Момент сброса топлива с пылающего лайнера попал на видео. Таким образом экипажу удалось свести до минимума риск серьезной аварии при посадке машины.

Как сообщили власти республики, Ту-204 вернулся в воздушную гавань. Возгорание быстро ликвидировали. Никто из пяти членов экипажа, находившихся на борту, не пострадал.

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