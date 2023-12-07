ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Ту-204 загорелся при взлете в аэропорту Улан-Удэ

09:00
  • четверг
  • 07 декабря 2023

Момент сброса топлива с пылающего лайнера попал на видео

Во время взлета в аэропорту "Байкал" столицы Бурятии у грузового самолета загорелся левый двигатель. Ту-204 совершал рейс в Китай. 

Момент сброса топлива с пылающего лайнера попал на видео. Таким образом экипажу удалось свести до минимума риск серьезной аварии при посадке машины.

Как сообщили власти республики, Ту-204 вернулся в воздушную гавань. Возгорание быстро ликвидировали. Никто из пяти членов экипажа, находившихся на борту, не пострадал.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Самолет Ту-204
Самолет Ту-204
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.