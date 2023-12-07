Иран успешно испытал биокосмическую капсулу

Ракета "Салман" вывела аппарат на суборбитальную высоту

Иран сообщил об успешном испытании новейшей биокосмической капсулы: ракета "Салман" вывела аппарат весом около полутонны на суборбитальную высоту - 130 километров.

Биокапсула разработана в рамках плана подготовки пилотируемых космических полетов и оснащена необходимой аппаратурой для исследования нахождения человека в безвоздушном пространстве.

Какое животное имитировало космонавта в этот раз - не сообщается. Известно, что 10 лет назад Иран отправил в подобный полет двух обезьян.

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