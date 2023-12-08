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Гороскоп на сегодня, 8 декабря, для всех знаков зодиака

00:01
  • пятница
  • 08 декабря 2023

Составьте список дел

Овны

Само слово "пятница" расслабляет, но, как назло, именно сегодня идеальный день для работы над ошибками. Соберите волю в кулак и исправьте все, что считаете нужным.

Тельцы

Ваш ретро Юпитер сегодня объединился с Меркурием, чтобы подумать над тем, каких знаний и навыков вам не хватает. Не бросайтесь покупать курсы, пока просто размышляйте.

Близнецы

Домашние, семейные и финансовые темы вышли на повестку дня. Это прекрасный день, чтобы заплатить налоги или отдать долги, как принято перед Новым годом.

Раки

Настало время общения, поездок, суеты - вам сегодня и присесть некогда! Составьте список дел и старайтесь его придерживаться, чтобы избежать хаоса и неразберихи.

Львы

Деловые и серьезные представители знака сегодня могут добиться больших успехов в делах. Хотите крепко стоять на ногах и быть самостоятельными? Тогда не отвлекайтесь!

Девы

Проследите за событиями этого дня, они очень важны. Если все хорошо, значит, вы заслужили добрую карму. Если сыплются неприятности - вспоминайте, кого обидели.

Весы

Вы можете узнать какие-то тайны о своей семье или доме, предыдущих жильцах, предках. Если вам интересно что-то из этих тем, ищите информацию, она сразу откроется.

Скорпионы

"Нам надо поговорить" - не самая приятная фраза, некоторые ее даже боятся. Но вам она сегодня поможет наладить отношения с кем-то и устранить преграды.

Стрельцы

Не соглашайтесь на работу, которую предложат вам в ближайшее время. Объем окажется гораздо больше, чем говорят. И вы придете к Новому году как выжатый лимон.

Козероги

Меркурий в вашем знаке легко ведется на обещания Юпитера. Не беритесь за новые начинания и никому не верьте, иначе излишний оптимизм сыграет с вами плохую шутку.

Водолеи

Если вам нужна поддержка родителей - смело просите, сегодня вам не откажут. Также это хороший день для поиска специалистов типа сантехников, электриков, строителей.

Рыбы

Не прячьтесь на дне, выходите на поверхность, где вас ждут признание и уважение. Социум настроен на вас, общайтесь хотя бы онлайн, вступайте в новые группы.

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