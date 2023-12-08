Гороскоп на сегодня, 8 декабря, для всех знаков зодиака

Составьте список дел
Овны
Само слово "пятница" расслабляет, но, как назло, именно сегодня идеальный день для работы над ошибками. Соберите волю в кулак и исправьте все, что считаете нужным.
Тельцы
Ваш ретро Юпитер сегодня объединился с Меркурием, чтобы подумать над тем, каких знаний и навыков вам не хватает. Не бросайтесь покупать курсы, пока просто размышляйте.
Близнецы
Домашние, семейные и финансовые темы вышли на повестку дня. Это прекрасный день, чтобы заплатить налоги или отдать долги, как принято перед Новым годом.
Раки
Настало время общения, поездок, суеты - вам сегодня и присесть некогда! Составьте список дел и старайтесь его придерживаться, чтобы избежать хаоса и неразберихи.
Львы
Деловые и серьезные представители знака сегодня могут добиться больших успехов в делах. Хотите крепко стоять на ногах и быть самостоятельными? Тогда не отвлекайтесь!
Девы
Проследите за событиями этого дня, они очень важны. Если все хорошо, значит, вы заслужили добрую карму. Если сыплются неприятности - вспоминайте, кого обидели.
Весы
Вы можете узнать какие-то тайны о своей семье или доме, предыдущих жильцах, предках. Если вам интересно что-то из этих тем, ищите информацию, она сразу откроется.
Скорпионы
"Нам надо поговорить" - не самая приятная фраза, некоторые ее даже боятся. Но вам она сегодня поможет наладить отношения с кем-то и устранить преграды.
Стрельцы
Не соглашайтесь на работу, которую предложат вам в ближайшее время. Объем окажется гораздо больше, чем говорят. И вы придете к Новому году как выжатый лимон.
Козероги
Меркурий в вашем знаке легко ведется на обещания Юпитера. Не беритесь за новые начинания и никому не верьте, иначе излишний оптимизм сыграет с вами плохую шутку.
Водолеи
Если вам нужна поддержка родителей - смело просите, сегодня вам не откажут. Также это хороший день для поиска специалистов типа сантехников, электриков, строителей.
Рыбы
Не прячьтесь на дне, выходите на поверхность, где вас ждут признание и уважение. Социум настроен на вас, общайтесь хотя бы онлайн, вступайте в новые группы.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"