ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Сенат США заблокировал законопроект о помощи Украине и Израилю

08:31
  • четверг
  • 07 декабря 2023

Республиканцы против

Законопроект о выделении помощи Украине, Израилю и Тайваню не прошел процедурное голосование в Сенате Конгресса США.
Вашингтон наскреб денег на очередной пакет помощи Киеву

Документ был заблокирован на заседании вечером 6 декабря. "За" проголосовали 49 сенаторов, "против" - 51. Для рассмотрения законопроект должен был набрать минимум 60 голосов. Таким образом, выступающие против документа республиканцы смогли прибегнуть к обструкции – то есть бесконечному затягиванию процесса перехода к итоговому голосованию, передает ТАСС.

Инициатива, предложенная президентом США Джо Байденом, предусматривала финансовую помощь в размере 106 миллиардов долларов, из которых 61 миллиард долларов - это помощь Украине.

Накануне американский лидер призвал Конгресс отложить межпартийные разногласия и принять законопроект. По его мнению, если Россия одержит победу на Украине, то она атакует страны НАТО.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Сенат США
Сенат США
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.