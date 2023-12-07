Сенат США заблокировал законопроект о помощи Украине и Израилю

Республиканцы против

Законопроект о выделении помощи Украине, Израилю и Тайваню не прошел процедурное голосование в Сенате Конгресса США.

Документ был заблокирован на заседании вечером 6 декабря. "За" проголосовали 49 сенаторов, "против" - 51. Для рассмотрения законопроект должен был набрать минимум 60 голосов. Таким образом, выступающие против документа республиканцы смогли прибегнуть к обструкции – то есть бесконечному затягиванию процесса перехода к итоговому голосованию, передает ТАСС.

Инициатива, предложенная президентом США Джо Байденом, предусматривала финансовую помощь в размере 106 миллиардов долларов, из которых 61 миллиард долларов - это помощь Украине.

Накануне американский лидер призвал Конгресс отложить межпартийные разногласия и принять законопроект. По его мнению, если Россия одержит победу на Украине, то она атакует страны НАТО.

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