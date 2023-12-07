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Киев попросил у США вертолеты Apache и самолеты F/A-18 Hornet

08:16
  • четверг
  • 07 декабря 2023

Однако у Вашингтона кончились деньги на помощь Украине

Министерство обороны Украины запросило у США системы противоракетной обороны THAAD, истребители F/A-18 Hornet, вертолеты Apache и Black Hawk. Об этом в среду, 6 декабря, рассказало агентство Reuters.
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Как отмечает агентство, ведомство представило на закрытом заседании конференции в Вашингтоне список вооружений, необходимых для удовлетворения потребностей Вооруженных сил Украины.

При этом не уточняется, как на это отреагировали с американской стороны, учитывая, что Конгресс отказывается одобрить запрос Белого дома на выделение дополнительных финансов для Украины.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг предупредил, что нынешняя непростая для Украины ситуация может еще более усугубиться в связи с недостаточными поставками вооружений и военной техники от стран Запада. По этой причине политик призвал готовиться к плохим новостям.

Главный научный сотрудник Института США и Канады Владимир Васильев отмечал, что украинский конфликт стал заложником внутриполитической ситуации в Соединенных Штатах, поскольку администрация президента США Джо Байдена выходит на грядущие президентские выборы с лозунгом о том, что она не ведет войну на Украине, а ведет борьбу за демократию.

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