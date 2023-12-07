Президент США заявил, что Россия после победы в СВО может атаковать члена НАТО

Провокационная риторика Вашингтона о возможности прямого столкновения вооруженных сил США и России недопустима для ответственной ядерной державы. Об этом заявил в среду, 6 декабря, российский посол в Соединенных Штатах Анатолий Антонов.

Как отмечается в Telegram-канале российского диппредставительства, Антонов раскритиковал высказывания президента США Джо Байдена о том, что после победы в спецоперации на Украины Россия якобы атакует одно из государств, входящих в НАТО.

Когда речь заходит о нашей стране, местные власти не гнушаются любого мифотворчества и тиражирования опасной лжи: будь то инспирированные Западом постановочные "зверства" в Буче или якобы планы применения Россией ядерного оружия в ходе специальной военной операции на Украине. Такие страшилки фабрикуются, чтобы оправдать перед налогоплательщиками и трезвомыслящими политическими силами баснословные траты на "сдерживание" Российской Федерации.

Антонов подчеркнул, что именно "Вашингтон и его ненасытный ВПК" преуспевают от конфликта на Украине, получая выгоду. Это подтверждает выделение очередного, уже 52-го по счету, пакета американской военной помощи киевскому режиму.

Ранее бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что Североатлантический альянс не отравляет сухопутные войска на Украину из-за страха огромных потерь в боях против российских военных. По словам Джонсона, западные государства недооценили решимость россиян защищать свою страну от любых внешних угроз.

При этом помощник российского лидера Владимир Мединский указывал, что именно Запад и украинский президент Владимир Зеленский втянули Россию и Украину в полноценные военные действия. До вмешательства иностранных дипломатов в переговорный процесс Москва и Киев предварительно даже согласовали текст договора, который мог остановить вооруженный конфликт.

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