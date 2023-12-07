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Стало известно, как ВС России будут сбивать истребители F-16

09:08
  • четверг
  • 07 декабря 2023

Украинская армия рассчитывает получить их от Запада

Одним из основных средств уничтожения американских истребителей F-16, которые Запад планируют поставить Украине, станут самые совершенные в своем классе дальнобойные ракеты 40Н6 ЗРК С-400. Об этом в четверг, 7 декабря, рассказал информированный источник.

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По словам собеседника РИА Новости, эти ракеты уже успешно применяются российскими военными в ходе спецоперации. Благодаря этой ракете С-400 в связке с самолетом дальнего радиолокационного обнаружения А-50У поражает загоризонтные цели, в том числе скоростные маневрирующие низковысотные.

Источник подчеркнул, что данная ракета способна поразить истребитель непосредственно после его взлета и набора высоты.

Тем временем стало известно, что Министерство обороны Украины запросило у США системы противоракетной обороны THAAD, истребители F/A-18 Hornet, вертолеты Apache и Black Hawk. При этом не уточняется, как на это отреагировали с американской стороны.

При этом официальный представитель Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат подчеркивал, что Киев хочет получить более современные модификации американских истребителей F-16, так как устаревшая линейка не сможет эффективно противостоять российским Су-35.

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