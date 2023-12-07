Собянин: Три новых городских вокзала появятся возле станций МЦД-3 "Моссельмаш", "Лихоборы" и "Останкино"

МЦД-3 был запущен в августе этого года

Три новых городских вокзала появятся возле станций МЦД-3. Это "Моссельмаш", "Лихоборы" и "Останкино", сообщил Сергей Собянин.

Кроме того, будет построен западный вестибюль станции МЦК "Лихоборы", а возле одноименной станции МЦД-3 и у метро "Петровско-Разумовская" появятся конечные станции и разворотные площадки для наземного общественного транспорта. Также от улицы Аргуновская к станции МЦД-3 "Останкино" проложат трамвайную линию протяженностью порядка 3,5 км.

Для пешеходов построят несколько внеуличных переходов.

Движение по третьей линии Московских центральных диаметров было запущено 17 августа 2023 года. МЦД-3 связал Ленинградское и Казанское направления железной дороги. Старт движению дали Владимир Путин и Сергей Собянин.

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