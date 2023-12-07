В ФТС назвали количество возбужденных дел за незаконный вывоз иностранной валюты

Возбуждено порядка 60 уголовных дел

За 2023 год правоохранители составили порядка пяти тысяч административных протоколов в отношении российских граждан за нарушение временного запрета на вывоз иностранной валюты на сумму более десяти тысяч долларов, сообщает газета "Известия" со ссылкой на документ, опубликованный ФТС.

По данным издания, за первые девять месяцев текущего года из России пытались незаконно вывезти иностранной валюты на сумму свыше 880 миллионов рублей. Следователи возбудили 60 уголовных дел в отношении россиян за перемещение наличных средств в особо крупном размере.

12 апреля 2023 года председатель Банка России Эльвира Набиуллина рассказала, что главная задача валютного контроля – защита от негативного влияния антироссийских санкций Запада. Между тем она подчеркивала, что на данный момент власти не могут отказаться от действующих мер по контролю за иностранной валютой из-за высокой вероятности оттока капитала из страны.

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