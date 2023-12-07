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В ФТС назвали количество возбужденных дел за незаконный вывоз иностранной валюты

11:13
  • четверг
  • 07 декабря 2023

Возбуждено порядка 60 уголовных дел

За 2023 год правоохранители составили порядка пяти тысяч административных протоколов в отношении российских граждан за нарушение временного запрета на вывоз иностранной валюты на сумму более десяти тысяч долларов, сообщает газета "Известия" со ссылкой на документ, опубликованный ФТС.  

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По данным издания, за первые девять месяцев текущего года из России пытались незаконно вывезти иностранной валюты на сумму свыше 880 миллионов рублей. Следователи возбудили 60 уголовных дел в отношении россиян за перемещение наличных средств в особо крупном размере.

12 апреля 2023 года председатель Банка России Эльвира Набиуллина рассказала, что главная задача валютного контроля – защита от негативного влияния антироссийских санкций Запада. Между тем она подчеркивала, что на данный момент власти не могут отказаться от действующих мер по контролю за иностранной валютой из-за высокой вероятности оттока капитала из страны.   

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