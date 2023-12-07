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Япония выделит Киеву помощь в размере 4,5 млрд долларов

09:36
  • четверг
  • 07 декабря 2023

Деньги предназначены для восстановления поврежденной инфраструктуры

Токио готов предоставить Киеву в общей сложности 4,5 миллиарда долларов – деньги будут переданы украинскому правительству через Всемирный банк. Об этом по итогам онлайн-встречи лидеров "Большой семерки" сообщил премьер-министр Японии Фумио Кисида.  

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По словам политика, часть денежных средств будет предназначена для восстановления и реконструкции разрушенных во время боевых действий объектов критической инфраструктуры Украины, передает РИА Новости.

Минобороны Украины ранее запросило у США системы противоракетной обороны THAAD, истребители F/A-18 Hornet и вертолеты Black Hawk. Вашингтон пока никак не отреагировал на очередной запрос Киева. По мнению аналитиков, вероятность одобрения новых требований сводится к нулю из-за противоречий внутри американского Конгресса по поводу дальнейшей поддержки ВСУ.

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