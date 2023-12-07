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Товарооборот между Россией и Китаем вырос на четверть и установил рекорд

09:37
  • четверг
  • 07 декабря 2023

Объем торговли достиг отметки в 218 миллиардов долларов

Товарооборот между Москвой и Пекином увеличился почти на 27% и достиг отметки в 218 миллиардов долларов, сообщает РИА Новости со ссылкой на статистику главного таможенного управления Китая.

Мишустин: свыше 90% расчетов между Россией и КНР идет в национальных валютах
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По данным агентства, рекордный показатель был достигнут благодаря существенному увеличению импорта в Россию товаров из Китая. С начала текущего года в страну привезли продукции на сумму порядка 100 миллиардов долларов, что на 50% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Вице-премьер России Андрей Белоусов ранее заявлял об увеличении объема торговли между Москвой и Пекином на треть и прогнозировал, что к 2030 году товарооборот между государствами преодолеет рубеж в 300 миллиардов долларов. Между тем глава российского правительства Михаил Мишустин подчеркивал, что порядка 90% транзакций между Россией и Китаем осуществляется в национальных валютах – в рублях и юанях.   

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