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Израиль разрешил минимальные поставки топлива в сектор Газа

09:27
  • четверг
  • 07 декабря 2023

После эскалации конфликта Тель-Авив ввел гуманитарную блокаду анклава

Израильское правительство в четверг, 7 декабря, одобрило минимальное увеличение поставок топлива в сектор Газа для предотвращения гуманитарного коллапса.
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Как рассказали в канцелярии премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, объемы топлива, которые будет разрешено ввезти в анклав, установит израильское военное правительство.

В Тель-Авиве оговорили, что объемы поставляемого топлива будут изменяться в зависимости от динамики ситуации в секторе Газа, сообщает ТАСС.

Еще в октябре израильские военные организовали тотальную гуманитарную блокаду сектора Газа. Официальный представитель ЦАХАЛ Джонатан Конрикус подчеркивал, что "мы не позволим поставлять топливо в Газу, и нас к этому ничто не обязывает".

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что происходящее в секторе Газа — это гуманитарная катастрофа библейского масштаба.

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