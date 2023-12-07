"Удачный год Путина": западная пресса о турне российского лидера по Персидскому заливу

Глава государства посетил Абу-Даби и Эр-Рияд

Визит Владимира Путина в ведущие державы Персидского залива - в центре внимания ведущих мировых СМИ. Западная пресса не скрывает удивления: и торжественным приемом, который устроили российскому президенту в Абу-Даби и Эр-Рияде, и смелостью Путина, который не побоялся отправиться за несколько тысяч километров в самый разгар военной операций на Украине и боевых действий на Ближнем Востоке. Пусть и в сопровождении истребителей - но так вышло даже эффектнее. Четкую работу наших экипажей на земле и в воздухе отмечают военные специалисты. А американские и европейские политологи вынуждены констатировать - попытки изоляции Москвы снова не принесли желаемых результатов.

"В столице Эмиратов Абу-Даби господина Путина встретили с помпой: его лимузин проехал по территории огромного дворца в окружении верблюдов и арабских лошадей, всадники которых держали российские флаги. Реактивные самолеты изобразили в небе российский триколор. Мы воспринимаем Путина на Западе как изгоя, но этот визит подчеркивает, что ему рады в других местах. Приоритеты внешней политики Кремля продолжают находить отклик за пределами Запада", - пишет New York Times.

"Владимир Путин в эти дни как бы подводит итоги весьма успешного для него года. Контрнаступление Украины сейчас описывают в мрачных тонах как в России, так и на Западе. А события в секторе Газа дают Путину новые возможности выступить в роли лидера Глобального Юга. Российский президент хочет показать Вашингтону, что Запад не может его изолировать. Это касается и бизнеса, и нефти, и войны на Ближнем Востоке", - передает немецкая газета FAZ.

Финансовые показатели - вещь упрямая. Россия - главный торговый партнер региона, который до недавнего времени в Вашингтоне считали своим. На переговорах с президентом ОАЭ и наследным принцем Саудовской Аравии подробно обсудили весь комплекс отношений: рекордные поставки зерна и продовольствия, инвестиции и энергетику, взаимодействие в рамках ОПЕК+, образование и культурный обмен.

"Переговоры Москвы и Эр-Рияда создают впечатление тесного сотрудничества и взаимного доверия. Турне по Персидскому заливу показывает, что российский лидер все увереннее выступает на мировой арене на фоне усталости Запада и споров внутри США по поводу финансовой поддержки Украины", - сообщает Bloomberg.

Лидеры сверили часы по международной повестке - наши позиции близки и здесь. И по строительству многополярного мира, и по ситуации в зоне палестино-израильского конфликта. Несмотря на обширную повестку и самые серьезные вопросы, общение лидеров было непринужденным. А встречи и прощания - по-дружески теплыми.

Кирилл Парменов, "ТВ Центр"

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